Ещё до утечки GTA 6 продажи GTA 5 показали значительный рост

Перезапуск серии Saints Row, которая всегда считалась клоном GTA, не смогла в августе обойти по продажам GTA 5 в Европе. Об этом стало известно из отчёта о продажах игр в европейском регионе в конце лета.
Продажи игр в Европе в сравнении с августом 2021-го упали на 12,4%. При этом в августе 2022-го вышел ремастер «Человека-паука» на ПК, а также упомянутая выше Saints Row. Общее количество проданных игр за отчётный период — 7,7 млн копий в цифровом формате и на физических носителях.
GTA 5 стала самой продаваемой игрой августа в цифре, а Nintendo Switch Sports показала лучший результат среди тайтлов на дисках и картриджах. Именно в августе продажи гоночного симулятора Gran Turismo 7 выросли вдвое — на рост повлияли скидки на коробочные версии гонок и увеличение запасов консолей PlayStation 5.
Продажи консолей в Европе в сравнении с августом прошлого года просели на 19%. Лидером стала Nintendo Switch. Всего в Европе в прошлом августе было продано 310 тыс игровых платформ. А самым популярным аксессуаром вновь стал геймпад DualSense.
Топ-10 самых продаваемых игр в Европе в прошлом августе
- Grand Theft Auto 5.
- Saints Row (2022).
- FIFA 22.
- F1 22.
- Gran Turismo 7.
- «Человек-паук» (ремастер).
- Nintendo Switch Sports.
- Mario Kart 8: Deluxe.
- Horizon: Forbidden West.
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
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