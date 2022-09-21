DLSS 3 позже могут добавить в RTX 2000 и RTX 3000

Недавно NVIDIA анонсировала DLSS 3.0 — эта технология повышает производительность игр до четырёх раз. Она станет доступна только на новых видеокартах серии RTX 4000 на базе архитектуры Ada Lovelace.

При этом вице-президент NVIDIA по исследованиям в области прикладного глубокого обучения Брайан Катанзаро заявил, что система, возможно, будет доступна и на картах серии RTX 2000 и RTX 3000. Но на прошлых поколениях она не даст таких же преимуществ.

Теоретически возможно, что с помощью дополнительных исследований и разработок мы сможем заставить эту технологию работать и на других картах, хотя это не даст такого преимущества. Текущая версия работает только на картах серии RTX 4000.

Напомним: игры с DLSS 3.0 по-прежнему будут поддерживать DLSS 2 + Reflex для владельцев GeForce RTX 2000 и RTX 3000.

Катанзаро также прокомментировал потенциальную проблему задержки, которую может вызвать работа DLSS 3.0. По его словам, NVIDIA планирует обойти эту проблему, используя свою технологию Reflex.

NVIDIA Reflex устраняет значительные задержки в конвейере рендеринга игр за счёт удаления очереди рендеринга и более тесной синхронизации CPU и GPU. Комбинация NVIDIA Reflex и DLSS 3 обеспечивает гораздо более высокий FPS при примерно одинаковой системной задержке.

Видеокарта RTX 4090 выйдет 12 октября, а RTX 4080 — в ноябре.