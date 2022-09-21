«Андор» стал одним из самых высокооценённых сериалов по «Звёздным войнам»
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Первые три эпизода сериала «Андор» вышли на Disney + сегодня, 21 сентября. Критики успели оценить начало новой истории, которая разворачивается во вселенной «Звёздных войн». В целом им понравилось более приземлённое и менее пафосное шоу.
Новость по темеВышли первые три серии «Андора»
Forbes представило сравнительную статистику самых высоко оценённых сериалов по «Звёздным войнам», которые доступны на Disney +. «Андор» уступает лишь двум анимационным проектам и хитовому «Мандалорцу», опережая «Оби-Вана Кеноби» и «Книгу Бобы Фетта».
Топ самых высокооценённых сезонов сериалов по вселенной «Звёздных войн»
- «Звёздные войны: Войны клонов» (7-й сезон) — 100%.
- «Звёздные войны: Видения» — 96%.
- «Мандалорец» (1-й сезон) — 93%.
- «Мандалорец» (2-й сезон) — 93%.
- «Андор» — 87%.
- «Звёздные войны: Бракованная партия» — 86%.
- «Оби-Ван Кеноби» — 82%.
- «Книга Бобы Фетта» — 66%.
В центре сюжета «Андора» — приключения разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления. Через пять лет после событий шоу герой присоединится к команде повстанцев, история которых рассказывается в тепло принятом критиками и зрителями «Изгое-Один».
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