Россияне начали скупать игры на дисках

Рост продаж коробочных версий игр для консолей и ПК в России с начала года вырос на 10% и продолжает расти. В общей сложности с января было продано 1,1 млн копий игр на дисках и картриджах. Об этом сообщают «Ведомости».

Рост был обусловлен не только санкциями и уходом ряда игровых издательств с российского рынка, но и повышенным интересом россиян к технике и гаджетам в марте, а также увеличением ассортимента и ростом доступности консолей с лета.

Сейчас в России официально купить игры в цифровых магазинах Sony, Microsoft и ряда других игровых компаний невозможно. При этом коробочные версии одиночных игр без проблем запускаются на консолях и ПК, если в них нет упора на онлайн-функции. Практически все новые тайтлы доступны на «Озоне», «Авито», Wildberries и на других российских площадках. Плюс к этому они продаются в крупных сетях «М.Видео-Эльдорадо» и DNS.