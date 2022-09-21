Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россияне начали скупать игры на дисках

Россияне начали скупать игры на дисках
Комментарии

Рост продаж коробочных версий игр для консолей и ПК в России с начала года вырос на 10% и продолжает расти. В общей сложности с января было продано 1,1 млн копий игр на дисках и картриджах. Об этом сообщают «Ведомости».

Рост был обусловлен не только санкциями и уходом ряда игровых издательств с российского рынка, но и повышенным интересом россиян к технике и гаджетам в марте, а также увеличением ассортимента и ростом доступности консолей с лета.

Сейчас в России официально купить игры в цифровых магазинах Sony, Microsoft и ряда других игровых компаний невозможно. При этом коробочные версии одиночных игр без проблем запускаются на консолях и ПК, если в них нет упора на онлайн-функции. Практически все новые тайтлы доступны на «Озоне», «Авито», Wildberries и на других российских площадках. Плюс к этому они продаются в крупных сетях «М.Видео-Эльдорадо» и DNS.

Новость по теме
СМИ: россияне начали массово избавляться от консолей Xbox Series и PS5
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022