Fortnite исполняется 5 лет. Epic Games готовит праздничные задания и конкурсы

Epic Games совсем скоро начнёт празднование дня рождения Fortnite — на днях игре исполняется пять лет. 23 сентября в 16:00 мск в королевской битве стартуют праздничные задания. Для их получения сперва нужно будет поблагодарить водителя автобуса, а затем отправиться на поиски подарка с высокоуровневой добычей и тортиком. Выполнив цепочку миссий до 27 сентября, игроки смогут получить украшение на спину «Сияющий торт», кирку «Праздничный кусочек» и эмодзи «Праздничный капкейк».

Также Epic Games запустит конкурс «фортографий»: задача игроков — показать свои лучшие снимки экрана из Fortnite определённой тематики. Выкладывать скриншоты нужно в «Твиттере» с хэштегом #FNBR5. Лучшие снимки разработчики обещают опубликовать 7 октября в 17:00 мск.

Наконец, авторы проведут викторину по Fortnite. Для этого необходимо отвечать на вопросы на странице @FortniteGame в «Твиттере». При этом победителей, судя по всему, награждать не планируют.