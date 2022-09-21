Джеймс Кэмерон рассказал об изменениях в отреставрированном «Аватаре»

Режиссёр Джеймс Кэмерон прославился благодаря своему перфекционизму, и обновлённая версия «Аватара», которая выйдет в повторный прокат на этой неделе (кроме России), очередное тому подтверждение.
Кэмерон курировал весь процесс переноса оригинального «Аватара» в формат 4K HDR. Во время работы он искренне удивился тому, что картина 2009 года до сих пор отлично выглядит.
Перед началом процесса я немного нервничал. Думал, что фильм не выдержит проверку временем, ведь сейчас так много картин с навороченными спецэффектами. Но теперь я не нервничаю. Ещё я был немного шокирован тем, насколько хорошо мой проект выглядит сейчас.
Благодаря современным проекторам, которые поддерживают высокий динамический диапазон, в отреставрированном «Аватаре» удалось сделать картинку ярче. Оригинальная версия, как и все 3D-фильмы, которые надо смотреть в очках — более тёмная. Ещё Кэмерон со своей командой повысили частоту кадров и усовершенствовали звук.
Он буквально выглядит и звучит лучше, чем раньше.
Многие поклонники кинематографа критично относятся к повышенной частоте кадров. Кэмерон успокоил их, заявив, что он повысил её в «щадящем режиме». Режиссёр также отметил, что ему и его коллегам помогло то, что качество визуальных эффектов в оригинальном «Аватаре» на момент его выхода были передовыми.
Более десяти лет назад Weta Workshop проделала огромную работу, делая рендеры в высоком динамическом диапазоне. Хотя никакая проекция в то время не могла с этим справиться — зато сейчас нам не пришлось так много переделывать.
Обновлённый «Аватар» поможет подогреть дополнительный интерес к сиквелу с подзаголовком «Путь воды», который выйдет в прокат 16 декабря. До России вторая часть, скорее всего, не доберётся.
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