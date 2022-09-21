В FIFA 23 появятся Тед Лассо и игроки ФК «Ричмонд». За них можно будет сыграть в карьере

EA Sports объявила об официальном партнёрстве с сериалом «Тед Лассо». В FIFA 23 появятся ФК «Ричмонд», тренерский персонал и сами игроки команды, включая Джейми Тартта, Дани Рохаса, Сэма Обисанью и Роя Кента. Самое интересное, что клуб можно включить в любую лигу и привести его к чемпионству.
Тед Лассо, тренер Борода и все главные звёзды состава «Ричмонда», а также домашняя арена клуба, стадион «Нельсон Роуд», будут включены в FIFA 23.
Вы сможете выбрать Теда Лассо — одного из лучших мотиваторов в футболе — в качестве главного тренера вашей команды в режиме карьеры, как и руководить «Ричмондом», который вы сможете включить в АПЛ или любую другую лигу режима карьеры.
Сыграть за ФК «Ричмонд» можно будет не только в режиме карьеры, но и в онлайн-матчах. Кроме того, игроки Ultimate Team смогут использовать предметы персонализации, например, форм и перформансов, а также выбрать Теда Лассо или Бороду в качестве главного тренера своего клуба. Все материалы клуба «Ричмонд» можно будет получить в FUT в испытаниях и заданиях.
Исполнитель роли Роя Кента Бретт Голдстин заявил, что очень здорово наконец оказаться в FIFA. Он не уверен, что слухи о его «компьютерности» после этого прекратятся, однако появление в футсиме «того точно стоило».
FIFA 23 выходит во всем мире 30 сентября. Обладатели максимального издания смогут играть на три дня раньше, 27 сентября.
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