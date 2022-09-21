Virtus.pro и NAVI узнали соперников по группе на предварительной стадии The International

Организаторы The International 2022 анонсировали формат и состав групп на Last Chance Qualifier — предварительный этап главного турнира года по Dota 2.

12 призёров региональных отборочных будут разделены на две группы, где 8–9 октября сыграют круговой турнир (каждый с каждым по две карты). 1–4-е места каждой подгруппы попадут в верхнюю сетку, остальные — в нижнюю.

С 10 по 12 октября пройдут матчи на вылет. По итогам плей-офф две лучшие команды пройдут в групповую стадию The International 2022, остальные отправятся домой.

Группа А Last Chance Qualifier:

Team Secret (Европа);

Vici Gaming (Китай);

Polaris Esports (Филиппины);

Natus Vincere (Украина);

nouns (США);

Tempest (Перу).

Группа B Last Chance Qualifier: