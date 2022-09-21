Фанат нарисовал обложки современных игр в стиле PlayStation 1

Пользователь Reddit под ником M_S_1 испытывает настолько сильную ностальгию по поколению PlayStation 1, что решил перерисовать обложки современных игр. По большей части он использовал арты от разработчиков и стилизовал их с маркировкой первой PlayStation. Получилось вполне достойно и действительно на уровне игр из конца 90-х.

В список вошли в основном знаковые проекты эпохи PS4: от Metal Gear Solid 5 до Death Stranding и Bloodborne. Все обложки в высоком разрешении можно посмотреть по этой ссылке.

Uncharted 4

The Last of Us: Part 2

Bloodborne

Death Stranding

Ghost of Tsushima

God of War

Horizon Forbidden West

Metal Gear Solid 5

«Человек-паук: Майлз Моралес

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Red Dead Redemption 2

Returnal

Doom Eternal

Yakuza: Like a Dragon