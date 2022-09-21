Фанат нарисовал обложки современных игр в стиле PlayStation 1
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Пользователь Reddit под ником M_S_1 испытывает настолько сильную ностальгию по поколению PlayStation 1, что решил перерисовать обложки современных игр. По большей части он использовал арты от разработчиков и стилизовал их с маркировкой первой PlayStation. Получилось вполне достойно и действительно на уровне игр из конца 90-х.
В список вошли в основном знаковые проекты эпохи PS4: от Metal Gear Solid 5 до Death Stranding и Bloodborne. Все обложки в высоком разрешении можно посмотреть по этой ссылке.
Uncharted 4
The Last of Us: Part 2
Bloodborne
Death Stranding
Ghost of Tsushima
God of War
Horizon Forbidden West
Metal Gear Solid 5
«Человек-паук: Майлз Моралес
Ratchet & Clank: Rift Apart
Resident Evil Village
Red Dead Redemption 2
Returnal
Doom Eternal
Yakuza: Like a Dragon
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