Издатель провальной Saints Row разочарован отзывами игроков

Генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс разочарован тем, как аудитория приняла вышедший в августе перезапуск Saints Row. Критики и игроки разнесли боевик за баги, отсутствие инноваций, скучный открытый мир и вторичный игровой процесс. При этом некоторые фанаты первой и второй частей цикла остались довольны.

Вингефорс заявил, что он по-прежнему уверен в своём прогнозе, который он давал перед релизом. По его словам, игра окупит вложенные в неё средства, но долгосрочные перспективы франшизы пока туманны.

Лично я надеялся на более широкий приём. Есть много вещей, которые можно было бы подробно рассказать об игре, но я, с одной стороны, рад видеть множество геймеров счастливыми, и в то же время мне немного грустно от того, что не все фанаты довольны.

Топ-менеджер пока не может точно сказать, насколько прибыльным вышел проект. По его словам, более ясная картина нарисуется ближе к ноябрю. Ранее сообщалось, что игра показала отличный старт в Британии.

Думаю, нам нужно дождаться квартального отчёта в ноябре, чтобы получить больше подробностей. Мы всё ещё собираем данные, а также исправляем ошибки и готовим новый контент.

Затем Вингефорс также рассказал, насколько сильно приём игры изменил отношение Embracer к франшизе в долгосрочной перспективе. По его словам, он и его коллеги до сих пор доверяют команде авторов Saints Row.