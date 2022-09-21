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Logitech презентовала портативный игровой ПК для облачного гейминга

Logitech презентовала портативный игровой ПК для облачного гейминга
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Logitech представила G CLOUD Gaming Handheld — игровой портативный ПК, который предназначен для облачного гейминга. Аппарат имеет семидюймовый сенсорный IPS-экран, который поддерживает разрешение 1080p и частоту обновления 60 Гц. Соотношение сторон — 16:9. Вес — 463 грамма.

Внутри гаджета — восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Ёмкость батарей — 6000 мАч. Устройство заряжается через порт USB-C 3.1 примерно за 2,5 часа, а проработать без подзарядки он может 12 часов подряд.

У G CLOUD Gaming Handheld нет слота для SIM-карты, поэтому на нём можно будет играть только через Wi-Fi. Гаджет разработали в сотрудничестве с Microsoft и NVIDIA, поэтому на нём будут предустановлены сервисы Xbox Cloud Gaming и GeForce Now. Кроме того, Logitech разрабатывает с Tencent приложение на Android, которое сможет запускать на портативке мобильные тайтлы и программы.

G CLOUD Gaming Handheld обещают выпустить в продажу в октябре этого года в США и Канаде. По предзаказу в этих странах устройство стоит $ 300. При этом после релиза компания планирует продавать его за $ 350.

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