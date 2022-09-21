На ПК вышел медитативный симулятор электрика

Сегодня, 21 сентября, в релиз на ПК вышла Electrician Simulator — симулятор электрика. Разработчики подчёркивают, что это уникальная игра с разнообразным и выверенным геймплеем.

В Electrician Simulator нужно выполнять различные задания. Например, создать с нуля или развести электрическую сеть, а также ремонтировать электроприборы, геймпады, пульты и другую технику, собирать розетки и менять лампочки. Игра помогает овладеть реальными навыками электрика.

Electrician Simulator — нечто совершенно новое в игровой индустрии. Игра черпает вдохновение непосредственно из реальной работы электриков. Но, естественно, некоторые элементы были упрощены. В конце концов, это игра, ориентированная на расслабление и веселье.

В 2023 году Electrician Simulator разработчики обещают выпустить на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

29 сентября на ПК и консолях выйдет не менее любопытный Brewmaster: Beer Brewing Simulator — в этом симуляторе игрокам предстоит варить пиво.