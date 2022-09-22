Mario + Rabbids Sparks of Hope ушла «на золото» — игра полностью готова
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Разработчики игры Mario + Rabbids Sparks of Hope из Ubisoft заявили, что проект полностью готов, он ушёл «на золото», то есть в печать. Релиз состоится 20 октября только на Nintendo Switch.
Ещё разработчики отметили, что сегодня должны появится первые обзоры от прессы. Авторы призвали дождаться их.
Мы очень рады сообщить, что игра Mario + Rabbids ушла «на золото»! Следите завтра за первыми впечатлениями прессы об игре.
По сюжету игры миры Марио и Кроликов соприкоснулись и породили опасное существо — Курсу, которая хочет поглотить обе вселенные. Для захвата миров она отправила своих подопечных миньонов, а Марио и Кроликам предстоит спасти свои вселенные.
Известно, что тайтл получит три дополнения, одно из которых посвятят Рэйману — знакомому любителям платформеров герою серии Rayman.
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