Сюжетное дополнение для Dying Light 2 с гладиаторами перенесли на ноябрь
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Разработчики Dying Light 2 из студии Techland объявили, что приняли решение перенести сюжетное дополнение Bloody Ties на 10 ноября. Изначально оно должно было выйти 13 октября.
В Techland это решение объяснили желанием разработчиков взять дополнительное время на полировку дополнения и устранение ошибок, чтобы порадовать фанатов качественным DLC.
В Bloody Ties игроки отправятся в новое сюжетное приключение и откроют для себя новую локацию — Зал Резни. Это старое здание оперы с испытаниями, новыми персонажами и оружиями. В этом здании выжившие устроили арену, а развлекаются за счёт некоего подобия гладиаторских боёв. В них можно будет поучаствовать и самим.
Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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