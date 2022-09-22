Сюжетное дополнение для Dying Light 2 с гладиаторами перенесли на ноябрь

Разработчики Dying Light 2 из студии Techland объявили, что приняли решение перенести сюжетное дополнение Bloody Ties на 10 ноября. Изначально оно должно было выйти 13 октября.

В Techland это решение объяснили желанием разработчиков взять дополнительное время на полировку дополнения и устранение ошибок, чтобы порадовать фанатов качественным DLC.

В Bloody Ties игроки отправятся в новое сюжетное приключение и откроют для себя новую локацию — Зал Резни. Это старое здание оперы с испытаниями, новыми персонажами и оружиями. В этом здании выжившие устроили арену, а развлекаются за счёт некоего подобия гладиаторских боёв. В них можно будет поучаствовать и самим.

Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.