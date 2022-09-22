«Снижение цен в прошлом». Глава NVIDIA — о ценах на видеокарты
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Недавно NVIDIA представила новые видеокарты RTX 4090 и две модели RTX 4080. Как и ожидалось, цены на устройства получились довольно большими. Судя по всему, теперь так будет всегда.
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал, что цены на видеокарты вряд ли понизятся, поскольку это уже в прошлом. Такое заявление явно не утешит геймеров, которые надеялись на снижение цен.
Дженсен Хуанг
Фото: Andrej Sokolow/Getty Images
Идея о том, что графические процессоры будут дешеветь уже в прошлом.
Цены на новые видеокарты
- RTX 4090 — $ 1599 (примерно 99,9 тыс. рублей)
- RTX 4080 на 16 ГБ — $ 1199 (примерно 74,9 тыс. рублей)
- RTX 4080 на 12 ГБ — $ 899 (примерно 55,9 тыс. рублей)
Также Хуанг заявил, что актуальность RTX 3080 и других видеокарт никуда не денется, они не умрут.
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