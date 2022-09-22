Rambler&Сo запустила программу для поиска уязвимостей с вознаграждениями

Сегодня стало известно, что компания Rambler&Сo запускает программу поиска уязвимостей под названием Bug Bounty. Запуск осуществился на платформе The Standoff 365.
Исследователям предлагается протестировать десятку наиболее важных и популярных сервисов медиахолдинга, среди которых сайты «Чемпионат», «Лента.ру», «Газета.Ru» и другие. Таким образом холдинг планирует вывести защищённость своих проектов на новый уровень.
Примечательно, что у Rambler&Co уже есть опыт в использовании подобных программ. Программа Bug Bounty доступна для всех желающих, а суммы вознаграждения за поиск уязвимостей будет варьироваться от 2 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в зависимости от степени угрозы.
Директор по кибербезопасности Rambler&Сo Евгений Руденко отметил, что ожидается вовлечение большого числа специалистов.
На отечественном рынке платформа The Standoff 365 Bug Bounty выглядит наиболее зрелым решением, поэтому от участия в программе мы ожидаем вовлечения большого числа специалистов, сильной экспертизы и, как следствие, дополнительного повышения уровня защищённости наших проектов и сервисов.
На платформе уже зарегистрировано более 2 тыс. «белых» хакеров, первыми на ней разместили свои программы «Азбука вкуса» и Positive Technologies.
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