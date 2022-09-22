«Мы изучаем The Stanley Parable и Hades». Учитель в США обучает детей хорошими играми

В июле 2022 года учитель из США заявил о получении гранта на запуск альтернативной структуры обучения в школе под названием «Видеоигры в качестве литературы». На днях прошли первые уроки, и преподаватель поделился своими впечатлениями от новый программы.

По его словам, ученики в восторге от обучения: на занятиях они играют во многие игры на Xbox Series S и с интересом обсуждают различные темы, которые затрагивает учитель.

У нас есть 20 Xbox Series S с подпиской Game Pass Ultimate, и мы играем в различные игры, чтобы познакомить учеников с тем, как следует играть в них, писать и анализировать.



Мы начали с Fall Guys, чтобы поговорить о стрессе в играх, а затем перешли к The Stanley Parable и Hades. Проходя их, мы обсуждали возможность игроков влиять на развитие сюжета. На данном этапе ученики просто в восторге.

Преподаватель отметил, что разработчики The Stanley Parable и Hades предоставили ему 20 копий своих игр, чтобы они остались на консолях даже после исчезновения из Game Pass. Что касается обсуждения других игр, то о чём-то конкретном учитель пока рассказать не может. Директор школы попросил его не сообщать о планах до января, когда закончится первый семестр. Тогда автор во всех подробностях расскажет о первых результатах новой программы обучения.