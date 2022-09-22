Авторы Genshin Impact рассказали про нового героя — Сайно
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Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo подробнее рассказали про нового героя тайтла по имени Сайно. Персонаж появится в игре уже 28 сентября.
Сайно — персонаж электро-стихии, который наносит врагам непрерывный урон. Герой способен совершать стремительные выпады вперёд, нанося врагам много урона. Среди оружия Сайно предпочитает древковое. У героини будет четыре таланта: копьё призывателя, тайный обряд: переправляющий души, священный обряд: проворство шакала и суд пера.
Генерал махаматра, который осуществляет надзор над всеми учёными Академии. Говорят, в работе он по эффективности превосходит «Великую Ваювьястру» Кшахревара.
Обновление 3.1 вместе с Сайно выйдет 28 сентября. Genshin Impact доступна бесплатно на PlayStation, ПК, iOS и Android.
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