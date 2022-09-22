Популярный блогер videogamedunkey профинансирует «качественные» инди-игры

Популярный зарубежный блогер Джейсон videogamedunkey Гастроу, выпускающий юмористические обзоры видеоигр, основал издательство BIGMODE. Вместе со своей женой он будет помогать инди-разработчикам с выпуском и продвижением их продуктов.
На официальном сайте сообщается, что BIGMODE поможет авторам «качественных инди-игр» с финансированием, разработкой, маркетингом, локализацией, тестированием и даже портированием на другие платформы. При этом издательство категорически против любых проектов с блокчейном или NFT — поэтому создатели подобных игр даже в теории не смогут получить поддержку компании.
Если отталкиваться от данных на сайте, у BIGMODE пока нет издаваемых проектов, находящихся в разработке. Вполне возможно, многие инди-авторы прямо сейчас пишут издательству с просьбой помочь в финансировании своих игр.
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