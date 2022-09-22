Дэвида Кроненберга назначили продюсером сериальной адаптации культовых «Сканеров»

Культовый научно-фантастический хоррор Дэвида Кроненберга «Сканеры» HBO переосмыслит в формате сериала. Шоураннером проекта назначили Уильяма Бриджеса, который прославился благодаря работе над «Чёрным зеркалом». А Ян Деманж, снявший пилот для сериала HBO «Страна Лавкрафта», выступит режиссёром и одним из исполнительных продюсеров.

Сюжет сериала описывается как висцеральный триллер, действие которого происходит в «умопомрачительном мире фильма Кроненберга». В центре внимания — две женщины, живущие на задворках современного общества. Их преследуют агенты со сверхспособностями. Чтобы выжить и распутать глобальный заговор, героиням нужно научиться работать вместе.

Дэвид Кроненберг выступит в качестве одного из исполнительных продюсеров. Его оригинальный фильм вышел в 1981 году и закрепил за режиссёром репутацию мастера пугающих научно-фантастических триллеров.

Каст и дата премьеры пока неизвестны.