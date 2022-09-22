Почти все RTX 4090 продают с опорой, чтобы видеокарта не сломала ПК

20 сентября NVIDIA представила GeForce RTX 4090 — флагманскую видеокарту нового поколения. Спустя несколько часов производители видеокарт открыли предзаказы. Выяснилось, что графический чип оказался настолько огромным и тяжёлым (до 30 см в длину и весом до 2,5 кг), что многие поставщики начали вкладывать в комплект специальную опору для видеокарты. Например, вот такое чудо входит в RTX 4090 Serious Gaming от компании Galax.
Съёмный кулер и опора для видеокарты
Фото: Galax
Как сообщает издание The Verge, это далеко не единственный случай различных подставок для RTX 4090. Многие другие производители также поставляют в комплект приспособления, помогающие видеокарте не выпасть из разъёмов, тем самым не повредив материнской плате. Возможно, именно поэтому на презентации NVIDIA лишь мельком упомянула о покупке видеокарт у партнёров и предпочла показать свои, куда более вылизанные версии чипов.
Ранее компания показала первые тесты линейки RTX 4000. Чипы протестировали в Overwatch и «Человеке-пауке» — результаты уверенно превысили тесты RTX 3000.
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