Ubisoft — самый популярный издатель в Steam
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11 Bit Studios составила топ самых популярных издателей в Steam по количеству подписчиков, а игровой эксперт Саймон Карлесс его опубликовал. Ubisoft оказалась самым популярным издателем, несмотря на то что компания ушла с площадки в 2019 году и её новые игры на платформе Valve недоступны.
У Ubisoft в Steam более 930 тыс. подписчиков, второй по популярности идёт Bandai Namco с более чем 820 тыс. подписанных игроков, третьей стала Capcom, а четвёртой — Bethesda.
Топ-10 самых популярных издателей в Steam по количеству подписчиков
- Ubisoft — более 930 тыс. подписчиков.
- Bandai Namco — более 820 тыс. подписчиков.
- Capcom — более 794 тыс. подписчиков.
- Bethesda — более 792 тыс. подписчиков.
- Electronic Arts — более 734 тыс. подписчиков.
- Square Enix — более 605 тыс. подписчиков.
- Valve — более 557 тыс. подписчиков.
- Xbox Game Studios — более 474 тыс. подписчиков.
- SEGA — более 462 тыс. подписчиков.
- Paradox Interactive — более 435 тыс. подписчиков.
Саймон Карлесс отмечает, что подписчики в Steam играют важную роль. Когда издатель выпускает новую игру, то все его подписчики автоматически получают уведомление о релизе — это помогает продажам и продвижению тайтлов на платформе Valve.
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