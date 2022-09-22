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Ubisoft — самый популярный издатель в Steam

Ubisoft — самый популярный издатель в Steam
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11 Bit Studios составила топ самых популярных издателей в Steam по количеству подписчиков, а игровой эксперт Саймон Карлесс его опубликовал. Ubisoft оказалась самым популярным издателем, несмотря на то что компания ушла с площадки в 2019 году и её новые игры на платформе Valve недоступны.

У Ubisoft в Steam более 930 тыс. подписчиков, второй по популярности идёт Bandai Namco с более чем 820 тыс. подписанных игроков, третьей стала Capcom, а четвёртой — Bethesda.

Топ-10 самых популярных издателей в Steam по количеству подписчиков

  1. Ubisoft — более 930 тыс. подписчиков.
  2. Bandai Namco — более 820 тыс. подписчиков.
  3. Capcom — более 794 тыс. подписчиков.
  4. Bethesda — более 792 тыс. подписчиков.
  5. Electronic Arts — более 734 тыс. подписчиков.
  6. Square Enix — более 605 тыс. подписчиков.
  7. Valve — более 557 тыс. подписчиков.
  8. Xbox Game Studios — более 474 тыс. подписчиков.
  9. SEGA — более 462 тыс. подписчиков.
  10. Paradox Interactive — более 435 тыс. подписчиков.

Саймон Карлесс отмечает, что подписчики в Steam играют важную роль. Когда издатель выпускает новую игру, то все его подписчики автоматически получают уведомление о релизе — это помогает продажам и продвижению тайтлов на платформе Valve.

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