Ubisoft — самый популярный издатель в Steam

11 Bit Studios составила топ самых популярных издателей в Steam по количеству подписчиков, а игровой эксперт Саймон Карлесс его опубликовал. Ubisoft оказалась самым популярным издателем, несмотря на то что компания ушла с площадки в 2019 году и её новые игры на платформе Valve недоступны.

У Ubisoft в Steam более 930 тыс. подписчиков, второй по популярности идёт Bandai Namco с более чем 820 тыс. подписанных игроков, третьей стала Capcom, а четвёртой — Bethesda.

Топ-10 самых популярных издателей в Steam по количеству подписчиков

Ubisoft — более 930 тыс. подписчиков. Bandai Namco — более 820 тыс. подписчиков. Capcom — более 794 тыс. подписчиков. Bethesda — более 792 тыс. подписчиков. Electronic Arts — более 734 тыс. подписчиков. Square Enix — более 605 тыс. подписчиков. Valve — более 557 тыс. подписчиков. Xbox Game Studios — более 474 тыс. подписчиков. SEGA — более 462 тыс. подписчиков. Paradox Interactive — более 435 тыс. подписчиков.

Саймон Карлесс отмечает, что подписчики в Steam играют важную роль. Когда издатель выпускает новую игру, то все его подписчики автоматически получают уведомление о релизе — это помогает продажам и продвижению тайтлов на платформе Valve.