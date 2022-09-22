Игры бесплатно по PS Plus раздают с оглядкой на фильмы

Sony уже не раз говорила, что не планирует добавлять свои блокбастеры в подписку PS Plus прямо в день релиза. Недавно этот вопрос прокомментировал и Сюхей Ёсида — глава отдела инди-игр в PlayStation.

По словам топ-менеджера, Sony рекомендует издателям использовать свои игры в духе того, как кинокомпании обходятся с фильмами. Сперва они будут выходить только за полную стоимость и только спустя какое-то время попадут в подписку.

С PS Plus Extra мы хотим помочь издателям в управлении жизненным циклом их игр. Я работал с эксклюзивами PlayStation, и там как с фильмами. Сначала лента выходит в кинотеатрах, а потом появляется на цифровых площадках в том числе по подписке. Таким образом, фильм зарабатывает на том, что доходит до новой аудитории.



Мы верим в такую модель релиза премиум-игр, когда их добавление в PS Plus Extra через какое-то время поможет им найти новую аудиторию.

Аналогичную позицию ранее высказывал глава PlayStation Джим Райан. По его словам, выход блокбастеров в духе The Last of Us и God of War Ragnarok сразу по подписке попросту невыгодно.