В Epic Games Store раздают ARK: Survival Evolved
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В Epic Games Store стартовала очередная раздача. Прямо сейчас можно забрать сразу две игры:
- ARK: Survival Evolved — симулятор выживания в суровом мире динозавров, пользующийся огромной популярностью у игроков по всему миру. В ARK геймерам предстоит охотиться, собирать ресурсы, создавать предметы, выращивать урожай, исследовать технологии и строить укрытия, чтобы противостоять погодным условиям, а также самим динозаврам.
- Gloomhaven — кооперативная карточная тактическая RPG в фэнтези-тематике. Пользователям предстоит управлять одним из 17 персонажей и пройти через ужасающие подземелья, тёмные пещеры и невероятно опасные леса для того, чтобы заработать достойную награду.
Забрать оба проекта можно до 29 сентября, 18:00 мск.
На следующей неделе игроков ждут две игры: платформер Runbow и симулятор дрона The Drone Racing League Simulator.
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