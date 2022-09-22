AMD снизила цены на видеокарты серии Radeon RX 6000

AMD решила снизить стоимость видеокарт линейки Radeon RX 6000. Таким образом компания хочет эффективнее конкурировать с NVIDIA. Представители AMD отметили, что новый прайс-лист был утверждён 15 сентября, цены уже снижены в нескольких популярных интернет-магазинах.

Компания также презентовала таблицу со сравнением их карт с конкурентами. В ней сравниваются соотношения цен к мощностям графических ускорителей. Например, из неё можно узнать, что RX 6950 XT лучше RTX 3090 на 11%, если брать в расчёт соотношение цены и производительности, а также лучше на 13% по соотношению производительности к энергопотреблению.

Сравнительная таблица видеокарт серии Radeon RX 6000 Фото: AMD

AMD снизила цены на карты серии Radeon RX 6000 в среднем на $ 50–150. При этом главный конкурент не планирует уценять свои графические ускорители. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что «снижение стоимости в прошлом».