Игроки раскритиковали геймплей Diablo 4 после финала

В начале недели Blizzard рассказала, какие энд-гейм активности будут ждать игроков в Diablo 4. В грядущей закрытой бете пользователям дадут протестировать ежедневные задания, за наличие которых игроки начали критиковать издателя.

Пользователи считают, что Blizzard превращает Diablo в похожую на MMO игру-сервис. Они назвали ежедневные задания ужасной механикой, которая не подстёгивает играть ради удовольствия. Она лишь помогает аналитикам компании и побуждает людей возвращаться в игру, потому что они боятся что-то упустить.

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Пользователь Reddit под ником r/Diablo отметил, что дэйлики игроки возненавидели ещё в Diablo 3. Его поддержали другие пользователи площадки. Фанаты считают, что ограниченные по времени задания убивают всё удовольствие.

Я бы хотел, чтобы все ежедневные активности были удалены из всех видеоигр! Я от них устал.

Многие напомнили, что Blizzard давно добавляет в свои игры ежедневные задания, и эта тенденция точно не изменится.

В Hearthstone есть ежедневные задания, в Overwatch есть ежедневные задания, в Diablo Immoral есть ежедневные задания. В Diablo 4 будут ежедневные задания. Это новая Blizzard.

Некоторые считают, что ежедневные ивенты будут мотивировать пользователей играть в Diablo 4 по два-три часа каждый день. Если человек будет ежедневно проводить в игре больше времени, то прогресс замедлится.

С ежедневными заданиями игрокам нужно будет проводить в новой Diablo два-три часа. Пропустите день – и вы упустите прогресс. Хотите играть более трёх часов в день? Жаль, но в этом случае ваш прогресс замедлился. Это ужасная система, которая контролирует взаимодействие с игрой. В Diablo 2 и 3 я могу играть 10 часов один день в неделю и добиться такого же прогресса, как если бы я играл по два часа пять дней подряд.

Blizzard обещает выпустить Diablo 4 в 2023 году на ПК и консолях. Издатель заявил, что планирует поддерживать игру несколько лет.