Генри Кавилл пообещал хорошие новости для всех фанатов «Ведьмака»

24 сентября Netflix проведёт Tudum — на ивенте компания расскажет о новых сезонах сериалов «Ведьмак» и «Академия Амбрелла», а также о премьере сериала «Уэнздей» и о новых фильмах с играми. Онлайн-кинотеатр обещает презентовать более 120 проектов.
Гвоздём шоу должна стать презентация третьего сезона сериала «Ведьмак». Исполнители главных ролей Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра прибудут на ивент, чтобы рассказать о том, чем будет удивлять продолжение нашумевшего шоу. А Мишель Йео, София Браун и Лоуренс О’Фуаран раскроют некоторые подробности сериального спин-оффа «Ведьмак: Происхождение».
Netflix пообещала презентовать трейлер фильма «Энола Холмс 2», эксклюзивный клип из фильма «Достать ножи 2» и рассказать о «Пиноккио» — новой картине оскароносного Гильермо дель Торо. Также ожидается появление актёров сиквела «Бессмертной гвардии». Компания не забудет и об играх. Уже известно, что актёр Джейми Фокс представит тайтл Oxenfree: Netflix Edition.
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