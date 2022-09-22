Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала на ПК и Xbox
Поделиться
Activision запустила третью стадию бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2. С сегодняшнего дня в игру могут окунуться абсолютно все владельцы консолей PS4 и PS5, а также предзаказавшие шутер на ПК и Xbox. Напомним, тестирование продлится вплоть до 26 сентября.
Расписание тестирования Modern Warfare 2
- 22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox, ПК и для всех на PlayStation.
- 24–26 сентября — для абсолютно всех игроков на ПК, Xbox и PlayStation.
Во время беты пользователи смогут разблокировать до 10 наград, которые затем можно будет использовать в полной версии игры.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.
Комментарии
- 22 сентября 2022
-
20:30
-
19:51
-
19:49
-
19:02
-
18:45
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:38
-
17:20
-
17:10
-
16:30
-
16:25
-
16:05
-
15:55
-
15:42
-
15:23
-
14:51
-
14:43
-
14:23
-
14:22
-
14:15
-
14:00
-
13:26
-
13:16
-
12:44
-
12:42
-
12:04
-
11:29
-
10:35
-
10:12
-
09:43
-
09:24
- 21 сентября 2022
-
21:52
-
21:09
Партнерский контент