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Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала на ПК и Xbox

Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала на ПК и Xbox
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Activision запустила третью стадию бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2. С сегодняшнего дня в игру могут окунуться абсолютно все владельцы консолей PS4 и PS5, а также предзаказавшие шутер на ПК и Xbox. Напомним, тестирование продлится вплоть до 26 сентября.

Расписание тестирования Modern Warfare 2

  • 22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox, ПК и для всех на PlayStation.
  • 24–26 сентября — для абсолютно всех игроков на ПК, Xbox и PlayStation.

Во время беты пользователи смогут разблокировать до 10 наград, которые затем можно будет использовать в полной версии игры.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.

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