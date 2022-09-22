Первый трейлер экранизации Super Mario покажут в начале октября на Comic-Con

Первый тизер-трейлер анимационной экранизации Super Mario, в которой Марио озвучил Крис Пратт, презентуют 6 октября на Нью-Йоркском Comic-Con. Видео будет непродолжительным, но в любом случае создатели впервые покажут кадры проекта. Мультфильм создала студия Illumination, которая ранее подарила миру любимых детьми «Миньонов» и «Гадкий я».
Анимационную картину о Марио срежиссировали Аарон Хорват и Майкл Джеленик — постановщики ранее работали над анимационным сериалом «Юные титаны, вперёд!» и несколькими мультфильмами о Бэтмене. А Мэтт Фогель, который известен как сценарист «ЛЕГО Фильма 2» и «Миньонов: Грювитация», написал для экранизации Марио сюжет. Продюсируют проект создатель Марио и легендарный геймдизайнер Сигэру Миямото и Кристофер Меледанри из Illumination.
Кроме Пратта, в проекте задействованы и другие мировые звёзды: Аня Тейлор-Джой озвучила принцессу Пич, Чарли Дэй — Луиджи, Джек Блэк подарил свой голос Боузеру, а Сет Роген — Донки Конгу.
Анимационный фильм о Марио изначально хотели выпустить в декабре этого года, но премьеру в итоге перенесли на весну 2023-го. До России мультфильм, скорее всего, не доберётся.
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