Певец Эд Ширан записал трек в сотрудничестве с The Pokemon Company

Эд Ширан анонсировал выход своего нового сингла, который он записал в сотрудничестве с брендом Pokemon. Песня называется Celestial, она выйдет 29 сентября на актуальных музыкальных площадках. Ранее знаменитый певец исполнил часть трека на своём канале в TikTok, в этом же видео он показал «малую часть» своей коллекции плюшевых покемонов.

На обложке сингла изображён мультяшный Эд Ширан и Пикачу — самый узнаваемый маскот франшизы Pokemon. Пока неизвестно, как «карманные монстры» задействованы в песне. Скорее всего, они появятся в официальном клипе.

Обложка сингла Celestial Фото: Edward Christopher Sheeran

Эд Ширан сотрудничал с покемонами и раньше — певец выступал внутри хитовой мобильной игры Pokemon GO.

В июне Game Freak анонсировала Pokemon Scarlet и Violet, представив трейлер новой пары игр. Поклонники франшизы остались более чем довольны увиденным.