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Вышел пятый эпизод сериала по «Властелину колец»

Вышел пятый эпизод сериала по «Властелину колец»
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Сегодня на сервисе Prime Video состоялась премьера пятого эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти». До финала первого сезона осталось всего ничего.

Когда выйдут последние три серии?

  • Шестая серия — 30 сентября
  • Седьмая серия — 7 октября
  • Восьмая серия — 14 октября

События шоу разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В сериале показывают эпоху, когда были сформированы союзы и силы, королевства процветали и разорялись.

«Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим шоу в истории с бюджетом, превысившим $ 700 млн. Несмотря на это, сериал в целом приняли куда прохладнее того же «Дома дракона», который получает отличные оценки от зрителей.

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