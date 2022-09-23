Вышел пятый эпизод сериала по «Властелину колец»
Поделиться
Сегодня на сервисе Prime Video состоялась премьера пятого эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти». До финала первого сезона осталось всего ничего.
Когда выйдут последние три серии?
- Шестая серия — 30 сентября
- Седьмая серия — 7 октября
- Восьмая серия — 14 октября
События шоу разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В сериале показывают эпоху, когда были сформированы союзы и силы, королевства процветали и разорялись.
«Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим шоу в истории с бюджетом, превысившим $ 700 млн. Несмотря на это, сериал в целом приняли куда прохладнее того же «Дома дракона», который получает отличные оценки от зрителей.
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
10:14
-
09:54
-
09:27
- 22 сентября 2022
-
21:50
-
21:20
-
20:30
-
19:51
-
19:49
-
19:02
-
18:45
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:38
-
17:20
-
17:10
-
16:30
-
16:25
-
16:05
-
15:55
-
15:42
-
15:23
-
14:51
-
14:43
-
14:23
-
14:22
-
14:15
-
14:00
-
13:26
-
13:16
-
12:44
-
12:42
-
12:04
-
11:29
-
10:35
Партнерский контент