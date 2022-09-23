Take-Two потребовала удалить фанатский ремастер GTA 4
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Компания Take-Two, владеющая Rockstar Games, известна своей борьбой с фанатами, которые делают различные графические моды, улучающие внешний вид различных частей GTA.
Ранее Take-Two активно боролась против модификаций, улучшающих GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas, поскольку Rockstar разрабатывала официальные ремастеры проектов. Недавно команда моддеров сделала GTA IV Definitive Edition с улучшенной графикой, а потом сообщила, что Take-Two попросила команду удалить мод.
Плохие новости, ребята. Буду признателен, если среди вас есть люди, способные распространить данную информацию. Я знал, что этот день настанет. Вот мы и получили DMCA от Rockstar на нашу GTA IV.
Вполне возможно, это связано с тем, что в разработке находится ремастер GTA IV, именно поэтому Take-Two в штыки воспринимает все фанатские работы.
Официально о разработке ремастера GTA IV неизвестно, Rockstar сейчас трудится над GTA 6.
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