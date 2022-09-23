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Apple заказала сразу два сезона нового сериала автора «Во все тяжкие»

Apple заказала сразу два сезона нового сериала автора «Во все тяжкие»
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Как сообщает Deadline, права на новый сериал создателя вселенной «Во все тяжкие» Винса Гиллигана приобрела Apple. Компания заказала сразу два сезона шоу с довольно внушительным бюджетом: около $ 15 млн за один эпизод.

Производством займётся всё та же команда продюсеров из Sony Television, с которой Гиллиган работает более 15 лет. Главную роль в сериале сыграет Рэй Сихорн — Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу». Суть её персонажа и дата старта начала съёмок пока не раскрываются.

Ранее СМИ описывали сериал создателя «Во все тяжкие» как нечто среднее между «Секретными материалами» и «Сумеречной зоной». Судя по всему, Apple увидела в нём огромный потенциал, поэтому нас ждёт высокобюджетный проект с одной из главных телевизионных актрис последних лет.

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