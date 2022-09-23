Apple заказала сразу два сезона нового сериала автора «Во все тяжкие»

Как сообщает Deadline, права на новый сериал создателя вселенной «Во все тяжкие» Винса Гиллигана приобрела Apple. Компания заказала сразу два сезона шоу с довольно внушительным бюджетом: около $ 15 млн за один эпизод.

Производством займётся всё та же команда продюсеров из Sony Television, с которой Гиллиган работает более 15 лет. Главную роль в сериале сыграет Рэй Сихорн — Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу». Суть её персонажа и дата старта начала съёмок пока не раскрываются.

Ранее СМИ описывали сериал создателя «Во все тяжкие» как нечто среднее между «Секретными материалами» и «Сумеречной зоной». Судя по всему, Apple увидела в нём огромный потенциал, поэтому нас ждёт высокобюджетный проект с одной из главных телевизионных актрис последних лет.