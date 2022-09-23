Джон и Мэри — на свежих кадрах «Винчестеров», приквела сериала «Сверхъестественное»

Издание Entertainment Weekly в качестве рекламной кампании опубликовало несколько свежих кадров сериала «Винчестеры», который выступает приквелом шоу «Сверхъестественное».

На кадрах можно увидеть родителей Дина и Сэма — Джона и Мэри Винчестеров. Также есть и другие персонажи шоу, к примеру, Милли Винчестер — мать Джона.

Джон и Мэри Винчестеры

Милли Винчестер

Ада

Каролос и Латика

Главные роли в сериале исполнили Дрэйк Роджер и Мэри Кэмпбелл. Ещё в шоу сыграет Дженсен Эклс, который вновь станет Дином Винчестером. Также он продюсирует сериал вместе со своей женой. За сценарий отвечает Робби Томпсон, работавший над оригинальным шоу. По духу сериал должен быть близок к оригиналу, а количество неожиданных сюжетных поворотов обещает удивить.

Сериал стартует 11 октября.