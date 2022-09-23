За сливом GTA 6 может стоять не только 16-летний хакер

Масштабная утечка информации о GTA 6 произошла несколько дней назад, а детали слива появляются в сети до сих пор. Если раньше все думали, что за сливом стоит один человек, 16-летний хакер, то на деле их могло быть двое.
Утечка случилась на сайте GTA Forums, администраторы которого попытались разобраться в ситуации. Они выяснили, что за аккаунтом teapotuberhacker, с которого и произошёл слив, стоят два человека, один из которых сам Teapot, а второй — помощник, который разместил информацию в «Телеграме».
Обновление информации от сотрудников GTA Forums. После внутреннего разбирательства мы пришли к некоторым выводам. Во-первых, у нас есть основания полагать, что аккаунтом teapotuberhacker могли пользоваться два человека. Один из них — первоначальный участник утечки, Teapot, а другой человек известен под псевдонимом Lily.
Также администрация GTA Forums отметила, что ситуация и дальше будет изучаться, однако во избежание дезинформации владельцы сайта на время закрывают тему с утечкой GTA 6.
Это развивающаяся ситуация, и могут последовать дальнейшие расследования в зависимости от активности всех сторон. Мы хотим свести к минимуму вероятность дезинформации, и поэтому на данный момент мы прекращаем спекуляции и закрываем эту тему.
GTA 6 должна выйти через несколько лет, официальная дата выхода пока не раскрыта, но на IMDb указывается 2025 год.
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