PS5 взломали через ту же уязвимость, что и PS4

В интервью изданию Vice исследователь по безопасности Энди Нгуен заявил, что ему удалось взломать PlayStation 5 и получить доступ к ядру консоли. Теоретически это означает, что в дальнейшем он смог бы модифицировать консоль таким образом, чтобы запускать нелицензионные игры с физических носителей.

Самое интересное, что для взлома хакер воспользовался уязвимостью файловой системы exFAT, которую использует Sony. Именно ей он воспользовался и в 2020 году, когда «взламывал» PlayStation 4. Тогда он сообщил компании о найденном эксплойте, и компания исправила ошибку, выплатив ему $ 10 тыс.

Однако, судя по всему, исправление слетело где-то в переходе с технологии FreeBSD9 на FreeBSD11. Sony инцидент не комментировала, но всё же выплатила специалисту ещё $ 10 тыс.