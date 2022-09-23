На ПК бетой Call of Duty: Modern Warfare 2 многие остались недовольны
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Вчера на ПК и Xbox стартовало открытое бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare 2. Она доступна на этих платформах для тех, кто оформил предзаказ шутера. Если зайти на страницу проекта в Steam, то можно увидеть, что отзывы смешанные.
На данный момент у шутера 67% положительных отзывов, игроки критикуют игру за многие аспекты. Мы изучили мнения людей и составили примерную картину впечатлений от беты Call of Duty: Modern Warfare 2.
Что игроки критикуют
- Больше всего критики приходится на техническую часть игры. Люди пишут, что даже на мощном железе шутер лагает, а у кого-то и вовсе не запускается.
- Кто-то ругает не очень достойную графику и плохую физику стрельбы, также под критику попали коридорные карты
- Ещё аудитории не понравилась цена на новинку. По мнению людей, она завышенная, поскольку Modern Warfare 2 называют копией Warzone с другими текстурами
- Вдобавок ко всему ругают и интерфейс. Его считают непонятным и невзрачным
Пользовательский интерфейс выглядит так, как-будто он был создан мобильным разработчиком, которому сказали сделать что-то за 30 минут.
Смешанные чувство… слишком какая-то топорная что-ли. Передвижение и управление персонажем немного топорное, да и по сути от прошлой части мало чем отличается. В общем разочаровался, возвращаю деньги. Купите лучше маме цветы.
Теперь можно юзать резиновых мужиков. Разработчики, видимо, считают это забвным.
Не покупайте эту игру. Взимать $ 70 долларов за игру, которая ничем не лучше предыдущих частей, просто смешно.
Впрочем, есть и положительные стороны
- В первую очередь люди иронично сравнивают шутер с Battlefield 2042 и пишут, что Modern Warfare 2 во многом лучше тайтла DICE, поэтому его уже можно оценить хорошо
- Люди хвалят звук оружий, который добавляет баллы в копилку реализма шутера
- Аудитория в целом оценила геймплей, который называют интересным и увлекательным
- Геймеры также оценили новые механики и ощущения от стрельбы
Шесть часов наиграл за один присест. Мне аж плохо стало, зато почти все пушки выкачал.
Шикарное развитие серии MW 2019 года. Много новых, а главное интересных и классных механик, приятная картинка и потрясающая (для серии Call of Duty) стрельба и ощущение оружия
Полностью доволен! Игра ни чуть не хуже Modern Warfare (2019 года). Советую.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на всех актуальных платформах. А доступ к кампании предзаказавшие получат уже 20-го числа.
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