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Новая версия Windows 11 серьёзно ухудшает работу игр

Новая версия Windows 11 серьёзно ухудшает работу игр
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Недавно Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 под названием 22H2. Разработчики исправили множество ошибок и добавили функции, которые есть в Windows 10 и Windows 7, включая перетаскивание ярлыков и файлов на панель задач. Кроме того, не забыли и о об улучшении игр в оконном режиме и усовершенствовали работу Auto HDR и VRR — эти функции раньше включались только на полном экране.

Судя по всему, без ошибок не обошлось: первые пользователи сообщают о том, что апдейт серьёзно снижает производительность в играх. Как рассказывают сразу несколько пользователей Reddit, в некоторых играх процессор используется всего лишь на 5%, а в других происходят лаги, зависания и прочие неприятные вещи. По большей части ошибки встречаются на видеокартах NVIDIA.

Один из геймеров заявил, что решил «откатить» обновление Windows 11 и игры вновь стали работать корректно: никаких ошибок больше не встречается. Он рекомендует всем пользователям подождать с установкой апдейта. В NVIDIA тем временем сообщили, что знают о проблеме и уже занимаются её устранением.

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