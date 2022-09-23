Фанаты представили, какой может быть игра про Росомаху на PS5
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Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают радовать своих фанатов контентом. В этот раз они не стали показывать ремейк или ремастер, а взялись за игру, находящуюся ещё в разработке — «Росомаха», которую разрабатывает Insomniac Games.
Ролик начинается в том самом баре из тизера тайтла, в котором Логан устроил настоящую резню. Герой встаёт из-за стойки и просто идёт вперёд, осматривая территорию. Никаких боевых сцен нет.
Авторы использовали Unreal Engine 5, а также технологии Lumen, Nanite, Metahuman и трассировку лучей. Отмечается, что это лишь фанатская работа, никак не связанная с Insomniac.
«Росомаха» разрабатывается эксклюзивно для PS5. Даты выхода у игры всё ещё нет. Помимо «Росомахи», Insomniac занята сиквелом «Человека-паука».
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