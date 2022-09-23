В симуляторе ралли WRC 23 дадут построить свой болид

Новая часть WRC будет называться WRC 23. Выйдет она в 2023 году — через 18 лет после того, как Codemasters вернула себе лицензию на этот игровой цикл. Об этом ранее сообщало издание Gamesindustry. По словам журналистов, новый договор будет действовать с 2023 по 2027 год. Согласно ему, студия получит права на издание тайтлов серии WRC и возможность проводить собственные спортивные мероприятия.
Знакомый с авторами WRC 23 инсайдер Том Хендерсон раскрыл несколько подробностей. Он рассказал, что в игре на старте будет представлено 16 отдельных классов, включая WRC и WRC2, а также F2 Kitcar и H1 FWD. А одной из главных фишек станет возможность спроектировать собственный раллийный автомобиль. На создании болида будет завязана внутриигровая валюта, а сама настройка будет очень глубокой.
Игроки смогут сделать и настроить собственную трансмиссию, выбрав передний, задний или полный привод. Ожидается возможность спроектировать свой движок, коробку передач, сцепление, радиатор, подвеску, тормоза и выхлопную систему. Стоимость будет определяться исходя из состояния деталей. По словам Хендерсона, настройка внешнего вида и дизайна салона будет не менее детальной.
Codemasters пока не давала официального анонса WRC 23.
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