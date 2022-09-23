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EA Sports запустила мобильное приложение для FIFA 23 Ultimate Team

EA Sports запустила мобильное приложение для FIFA 23 Ultimate Team
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EA Sports запустила мобильную версию FUT 23 Companion — приложения, позволяющего ещё до выхода FIFA 23 начать собирать свой состав в Ultimate Team, покупать и продавать игроков, а также выполнять «Испытания подбора команды». Программу можно скачать в магазинах на Android и iOS.

К сожалению, для полноценной работы необходимо, чтобы у пользователей в аккаунте EA уже был создан клуб FUT в одной из прошлых частей FIFA. Если вы приобрели игру и привязали её к новой учётной записи, то в таком случае придётся дождаться официального выхода игры.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания смогут приступить к игре уже 27 сентября. Ранее мы рассказали, как избежать бана при покупке игры в других регионах.

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