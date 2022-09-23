NVIDIA показала создание RTX-ремастера The Elder Scrolls 3: Morrowind

Ролик с демонстрацией обновлённой Elder Scrolls 3: Morrowind опубликовали журналисты IGN. В видео видно, насколько красивее выглядит культовая ролевая игра с трассировкой лучей.

Автор видео рассказывает и показывает, как Elder Scrolls 3: Morrowind обновляли с помощью инструмента NVIDIA RTX Remix. Он отметил, что очень ждёт, когда моддеры начнут выпускать свои RTX-версии культовых классических игр.

NVIDIA представила NVIDIA RTX Remix на своей большой презентации 20 сентября. Инструмент умеет улучшать текстуры, освещение и добавлять трассировку лучей в старые игры. Он будет доступен только на видеокартах серии RTX 4000.

Видеокарта RTX 4090 поступит в продажу 12 октября, а выход RTX 4080 ожидается в ноябре.