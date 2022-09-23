Blizzard полностью отказалась от рублей в Battle.net
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23 сентября в магазине Battle.net пропали цены в рублях. Теперь для того или иного проекта Activision Blizzard указана цена в евро даже в России и Беларуси. Судя по всему, теперь это новый стандарт валют в нашем регионе для компании.
Изначально Blizzard начала выставлять цены в евро лишь на новинки, однако с недавних пор все ранее выпущенные игры обзавелись европейской валютой. Кроме того, фанаты World of Warcraft потеряли возможность оплачивать внутриигровые покупки в MMORPG с помощью кошелька Battle.net и пополнения жетонами WoW. До недавних пор это был один из основных способов продления подписки на игру.
На момент публикации заметки Activision Blizzard не комментировала ситуацию и не объявляла об изменении валют официально.
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