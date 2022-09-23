В Лондоне задержали хакера, слившего GTA 6

Вечером 22 сентября в Лондоне арестовали 17-летнего подростка, который подозревается во взломе. Расследованием деятельности хакера занимаются совместно с Национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью.
Сейчас задержанный находится в полиции.
Полиция публично не готова подтвердить, что подросток связан с недавним громким взломом Rockstar и сливом GTA 6, но позже источники издания Reuters в правоохранительных органах поддержали эту версию. В расследовании совместно с англичанами принимает участие и американское ФБР.
Источники утверждают, что преступление связано с Rockstar Games и потенциально Uber Technologies.
Ожидается, что английская полиция выступит с заявлением в ближайшее время.
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Будем следить за развитием событий. Вчера, например, в интернете появились новые строчки исходного кода GTA 5, что вновь подняло обсуждение о масштабах взлома Rockstar — и вдруг подростку реально удалось получить исходники боевика.
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