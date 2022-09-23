В Fortnite скоро добавят нового Железного человека
Поделиться
Совсем скоро в Fortnite добавят нового Железного человека — костюм в стиле совместных комиксов в Marvel под названием Zero War. С начала истории подобные наряды уже получили Человек-паук и Росомаха. Тони Старк станет третьим.
В магазине Fortnite персонаж появится уже 28 сентября, но обладатели всех пяти выпусков комиксов получат героя абсолютно бесплатно.
Набор
Ранее Железного человека в Fortnite могли получить лишь участники второй главы четвёртого сезона. Тони Старк со своим костюмом был главной наградой для обладателя тематического боевого пропуска. Также в том сезоне были Люди Икс и другие персонажи Marvel.
Недавно в Fortnite начался новый сезон — третья глава четвёртый сезон. Гостевым персонажем стала Гвен-паук.
Новость по темеСтартует новый сезон Fortnite — со Спайдер-Гвен и Хромом
Загрузочный экран
Ещё один загрузочный экран
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
17:58
-
17:50
-
17:46
-
16:55
-
16:50
-
16:49
-
16:20
-
16:11
-
16:02
-
15:36
-
15:36
-
15:15
-
15:14
-
15:04
-
14:36
-
14:28
-
13:48
-
13:36
-
13:08
-
13:00
-
12:35
-
12:11
-
11:28
-
10:56
-
10:14
-
09:54
-
09:27
- 22 сентября 2022
-
21:50
-
21:20
-
20:30
-
19:51
-
19:49
-
19:02
-
18:45
-
18:37
Партнерский контент