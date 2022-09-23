Лекс Лютор из «Тайн Смолвиля» рассказал о своей первой злодейской сцене в сериале

В комиксах и фильмах главным врагом Супермена всегда был Лекс Лютор — интеллигентный миллиардер, который использует любые средства для победы над своим противником. Однако в сериале «Тайны Смолвиля», рассказывающем о юности Кларка Кента, бизнесмен становится другом юноши на протяжении четырёх сезонов и лишь затем постепенно превращается в его врага.

При этом Лекс начинает проявлять свою тёмную сторону уже в первом сезоне. В 11-м эпизоде он сталкивается со старым знакомым Бобом Рикманом, который умеет принуждать людей к тому или иному действию с помощью простого рукопожатия. Он приказывает миллиардеру убить своего друга Кларка, однако у того ничего не получается. Супермен оглушает его, после чего Лекс приходит в сознание и не может вспомнить события последних нескольких часов.

В подкасте TalkVille исполнитель роли Лекса Лютора Майкл Розенбаум рассказал о впечатлениях от первого перевоплощения в злодея. Ему очень понравилось играть тёмную сторону персонажа, ведь в первых 10 сериях он производил строго положительное впечатление доброго парня.

Было круто иметь тёмную сторону. Было круто снять такую ​​сцену после съёмок десяти эпизодов, где ты не делал ничего плохого. Было приятно быть крутым, пострелять из автомата, увидеть, на что способен Лекс… Блин, это было круто.

Впоследствии Лекс ещё не раз подвергнется влиянию своей тёмной стороны, однако враждебными их отношения станут лишь после седьмого сезона.