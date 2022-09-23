В Steam появились страница и системные требования «Человека-паука: Майлз Моралес»
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Страница с игрой «Человек-паук: Майлз Моралес» доступна российским игрокам в Steam и Epic Games Store. На обеих площадках супергеройский блокбастер можно добавить в список желаемого. Там же издатель опубликовал системные требования тайтла.
Системные требования игры «Человек-паук: Майлз Моралес»
Минимальные:
- ОС — Windows 10 64-bit 1909;
- процессор — Intel Core i3-4160, 3.6 GHz или аналогичный AMD;
- видеокарта — NVIDIA GTX 950 или AMD Radeon RX 470;
- оперативная память — 8 ГБ;
- место на диске — 75 ГБ.
Рекомендованные:
- ОС — Windows 10 64-bit 1909;
- процессор — Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz или AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz;
- видеокарта — NVIDIA GTX 1060 (6ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8ГБ);
- оперативная память — 16 ГБ;
- место на диске — 75 ГБ.
Sony обещает выпустить «Человек-паук: Майлз Моралес» на ПК этой осенью, точная дата пока неизвестна. Сегодня компания представила новый трейлер игры.
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