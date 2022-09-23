Стали известны новые детали режима в духе Escape from Tarkov для Warzone 2

Анонимные источники портала Insider Gaming раскрыли название нового режима для Сall of Duty: Warzone 2, который создавали под вдохновением от реалистичного шутера Escape from Tarkov. По заверению инсайдеров, он называется «Зона развёртывания». Ранее ходили слухи, что его назвали «Демилитаризованная зона», сокращённо DMZ.
В настоящее время о «Зоне развёртывания» известно лишь то, что это ещё один игровой режим, который появится в Warzone 2, он тоже будет бесплатным. Датамайнеры установили, что в нём игрок будет начинать матч не с одним пистолетом, а с набором из шести позиций, куда войдут два типа оружия и различное снаряжение.
Ранее разработчики упоминали, что в режиме DMZ тестировались 100 реальных игроков и 300 ботов. А недавно они провели тест на поддержку 400 бойцов под управлением ИИ.
Сюжетная кампания Modern Warfare 2 станет доступна 20 октября, а кооператив и мультиплеер выйдут 28-го числа. Запуск Warzone 2 состоится 16 ноября вместе со стартом первого сезона.
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