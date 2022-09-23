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Rockstar Games усилит меры безопасности после утечки GTA 6

Rockstar Games усилит меры безопасности после утечки GTA 6
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Rockstar Games открыла вакансию аналитика по расследованиям. Успешный кандидат поможет службе безопасности компании избежать потенциальных утечек закрытой информации и связанного с играми контента. Авторы GTA 6 решили усилить меры безопасности после слива ранних билдов и исходного кода игры.

Аналитик по расследованиям должен будет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и инциденты, связанные с безопасностью приватных данных компании. В его обязанности также входит проведение расследований и помощь коллегам из службы безопасности и мониторинг потенциальных угроз. Работать придётся в Нью-Йоркском офисе Rockstar Games.

Компания ищет опытного человека, который умеет проводить анализ угроз, вести расследования и быстро усваивать и перерабатывать большие объёмы технической информации.

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