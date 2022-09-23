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Авторы Hellblade 2 опровергли слухи об использовании ИИ для озвучки персонажей

Авторы Hellblade 2 опровергли слухи об использовании ИИ для озвучки персонажей
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Журналист Кирк Маккинд недавно рассказал, что студия Ninja Theory в озвучке Hellblade 2 использует искусственный интеллект. Заявление взбудоражило и обескуражило многих актёров из игровой индустрии.

Авторы Hellblade 2 ранее не раскрывали подробности работы с ИИ, поэтому многие коллеги решили, что студия прибегла к цифровым технологиям для озвучивания персонажей. Разработчики опровергли эти слухи, заявив, что они работают с настоящими актёрами, а к услугам искусственного интеллекта они прибегли на ранних стадиях, чтобы с его помощью расставить необходимые акценты и подобрать нужную манеру и темп речи.

Мы использовали искусственный интеллект только для подготовки контента. Он помог нам понять, как рассчитать тайминг и акценты на ранних стадиях разработки. Затем мы привлекли реальных актёров, чьи реплики стали основой.

Точная дата выхода Hellblade 2 пока неизвестна. Игра станет доступна пользователям Xbox Series и ПК.

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